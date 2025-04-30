Поездам, самолетам и пароходам дадут имена освободителей Курской области

Это поможет сохранить историческую память, уверены чиновники из Минтранса РоссииМинистерство транспорта России выступило с инициативой присвоить поездам, воздушным и морским судам имена участников освобождения курского приграничья.
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