В Находке открыли новый модульный спортивный зал

В находкинской школе №2 стартовало торжественное открытие модульного спортивного зала. В мероприятии приняли участие глава городского округа Тимур Магинский, трехкратный чемпион мира по карате киокусинкай, руководитель проекта «Киокусинкай в школу» Хаид Мантаев, президент академии карате киокусинкай Приморского края Евгений Савин, а также руководитель Федерации карате киокусинкай города Находки Дмитрий Щербаков, сообщает PRIMPRESS.