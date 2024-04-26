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В Находке открыли новый модульный спортивный зал

В Находке открыли новый модульный спортивный зал

В находкинской школе №2 стартовало торжественное открытие модульного спортивного зала. В мероприятии приняли участие глава городского округа Тимур Магинский, трехкратный чемпион мира по карате киокусинкай, руководитель проекта «Киокусинкай в школу» Хаид Мантаев, президент академии карате киокусинкай Приморского края Евгений Савин, а также руководитель Федерации карате киокусинкай города Находки Дмитрий Щербаков, сообщает PRIMPRESS.

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