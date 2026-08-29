В Москве хирурги удалили семь безоаров во время операции по поводу эндометриоза кишечника В Юсуповской больнице врачи прооперировали пациентку с обтурационной кишечной непроходимостью.
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