На Сахалине восстанавливают комплекс по переработке морепродуктов

В городе Невельск на Сахалине возобновит свою работу комплекс по переработке морепродуктов. На его восстановление планируется направить более 250 миллионов рублей, сообщил представитель компании «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» (ДРУК).
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