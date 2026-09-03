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Красный Север

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Жители Ямала оказались в числе самых надежных заемщиков страны

Жители Ямала оказались в числе самых надежных заемщиков страны

Ямал вошел в топ 5 регионов России с самым высоким кредитным рейтингом жителей. Такой вывод следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые приводит РИА Новости.

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