Albion Online добавляет новые языковые каналы, рандомизированные стартовые город...

Albion Online добавляет новые языковые каналы, рандомизированные стартовые города и скины для всего аккаунтаРазработчики Albion Online продолжают развивать игру и спустя неделю после старта европейского сервера уже пошли обновления и улучшения.
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