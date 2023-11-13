Китай и пять стран Юго-Восточной Азии проведут совместные военные учения

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- НОАК и ВС Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Вьетнама во второй и третьей декаде ноября проведут совместные учения в провинции Гуандун /Южный Китай/, объявили в воскресенье в Минобороны КНР.