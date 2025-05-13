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Петербургский дневник

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Делегация России приедет 15 мая в Стамбул и будет ждать там представителей Украины

Делегация России приедет 15 мая в Стамбул и будет ждать там представителей Украины

Имена российских представителей на предстоящих переговорах огласят, когда президент Владимир Путин посчитает это необходимым Имена российских представителей на предстоящих переговорах с Украиной 15 мая в Стамбуле огласят, когда президент России Владимир Путин посчитает это необходимым.

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