Делегация России приедет 15 мая в Стамбул и будет ждать там представителей Украины

Имена российских представителей на предстоящих переговорах огласят, когда президент Владимир Путин посчитает это необходимым Имена российских представителей на предстоящих переговорах с Украиной 15 мая в Стамбуле огласят, когда президент России Владимир Путин посчитает это необходимым.