План застройки центра Новосибирска оспорила прокуратура

Прокуратура оспорила проекты планировки двух территорий в центре Новосибирска. Как посчитали в ведомстве, при планировании зоны от Вокзальной магистрали до проезда Ващука и улиц Ивачева и Шамшурина (проект планировки «площадь Ленина») градостроители не учли потребность жителей в школах и детсадах.