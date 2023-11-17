Недропользователей простимулируют заняться геологоразведкой

Регулярные платежи за геологоразведку хотят повышать при затягивании ее сроков. Такой законопроект поддержали перед рассмотрением во втором чтении на заседании Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 17 ноября.
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