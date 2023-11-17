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Парламентская газета

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Недропользователей простимулируют заняться геологоразведкой

Недропользователей простимулируют заняться геологоразведкой

Регулярные платежи за геологоразведку хотят повышать при затягивании ее сроков. Такой законопроект поддержали перед рассмотрением во втором чтении на заседании Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 17 ноября.

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