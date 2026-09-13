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В Китае назвали удары РФ по украинским дата-центрам подготовкой к масштабному наступлению

В Китае назвали удары РФ по украинским дата-центрам подготовкой к масштабному наступлению

ПЕКИН, 13 сентября, ФедералПресс. Россия изменила тактику нанесения ударов в зоне конфликта с Украиной и стала уничтожать не только военные объекты, электроподстанции и логистические узлы, но и дата-центры.

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