Триумф «Песняров» и личные драмы: гибель брата, трагедия сына и последние годы Владимира Мулявина

Творческий путь Владимира Мулявина давно стал примером грандиозного музыкального успеха. Ансамбль «Песняры» собирал многотысячные стадионы, миллионные тиражи пластинок расходились по всей стране, а самого руководителя коллектива знали далеко за пределами Советского Союза.