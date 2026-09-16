Триумф «Песняров» и личные драмы: гибель брата, трагедия сына и последние годы Владимира Мулявина

Творческий путь Владимира Мулявина давно стал примером грандиозного музыкального успеха. Ансамбль «Песняры» собирал многотысячные стадионы, миллионные тиражи пластинок расходились по всей стране, а самого руководителя коллектива знали далеко за пределами Советского Союза.
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