Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Йеллен вновь предупредила о приближении к потолку госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что с середины января ее ведомство начнет применять специальные бухгалтерские маневры, чтобы избежать превышения лимита госдолга, и призвала законодателей защитить «полную уверенность и кредитоспособность» США.

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