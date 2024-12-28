Йеллен вновь предупредила о приближении к потолку госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что с середины января ее ведомство начнет применять специальные бухгалтерские маневры, чтобы избежать превышения лимита госдолга, и призвала законодателей защитить «полную уверенность и кредитоспособность» США.
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