В Молдове прибегнут к более строгим мерам в борьбе с курением: Проект принят в первом чтении

Депутаты в первом чтении приняли пакет мер по предотвращению и борьбе с курением. Законопроект, разработанный Министерством здравоохранения совместно с Национальным агентством общественного здоровья, предусматривает расширение списка мест, где курение запрещено, введение единых требований к маркировке всех табачных и сопутствующих изделий, а также увеличение штрафов, передаёт Noi.