ИА Регнум
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ИА Регнум

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Самокатный сезон заканчивается. Угроза жизни людей — остается

Самокатный сезон заканчивается. Угроза жизни людей — остается

ДЕНИС ДАВЫДОВ - специально для ИА Регнум. Очередной самокатный сезон подходит к концу, а главная проблема так и не решена: электросамокат остается угрозой для пешехода.

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