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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Пилотажный стиль Антонелли подходит нынешнему болиду «Мерседеса» больше, чем мой»

Пилот « Мерседеса » объяснил, почему уступает напарнику Андреа Кими Антонелли в текущем сезоне. «Я очень агрессивно работаю с задними шинами, и в этом сезоне они не так хороши, как в предыдущие годы.

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