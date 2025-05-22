Минимальный срок договора страхования жизни, допустимый для получения льгот, начнет увеличиваться с 2027 года

Законодательные требования к минимальному сроку действия договора страхования жизни, которые обеспечивают потребителям налоговые льготы, начнут меняться в сторону увеличения с 2027 года, сообщил вице-президент ВСС Глеб Яковлев, комментируя опубликованный правительственный проект поправок в Налоговый Кодекс РФ.
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