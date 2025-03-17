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В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за нарушения в сфере ЖКХ

В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за нарушения в сфере ЖКХ

Изменения в законодательстве предусматривают увеличение денежных штрафов за нарушения при обеспечении граждан коммунальными услугами, несвоевременное размещение информации и нарушения правил содержания многоэтажек Депутат фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Государственную думу законопроект об ужесточении наказания для должностных лиц за административные нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

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