Рубио: США предложат России и Украине остановить удары по энергетике

Марко Рубио, занимающий пост госсекретаря США, сообщил, что Вашингтон выступит с предложением к Москве и Киеву – прекратить бить по объектам энергетики.
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