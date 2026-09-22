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Рубио: США предложат России и Украине остановить удары по энергетике

Рубио: США предложат России и Украине остановить удары по энергетике

Марко Рубио, занимающий пост госсекретаря США, сообщил, что Вашингтон выступит с предложением к Москве и Киеву – прекратить бить по объектам энергетики.

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