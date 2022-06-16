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ВСУ возобновили обстрел Куйбышевского района Донецка

ВСУ возобновили обстрел Куйбышевского района Донецка

Утром 16 июня Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Донецка. В 06:55 они выпустили по Куйбышевскому району пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

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