ВСУ возобновили обстрел Куйбышевского района Донецка

Утром 16 июня Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Донецка. В 06:55 они выпустили по Куйбышевскому району пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.