Американская телеведущая назвала Боснию и Герцеговину двумя странами

Американская журналистка Ана Каспарян сделала новое «географическое открытие». В эфире шоу The Young Turks на YouTube она заявила, что США в 1/16 чемпионата мира-2026 играли против двух государств одновременно — Боснии и Герцеговины.
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