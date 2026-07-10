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Американская телеведущая назвала Боснию и Герцеговину двумя странами

Американская телеведущая назвала Боснию и Герцеговину двумя странами

Американская журналистка Ана Каспарян сделала новое «географическое открытие». В эфире шоу The Young Turks на YouTube она заявила, что США в 1/16 чемпионата мира-2026 играли против двух государств одновременно — Боснии и Герцеговины.

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