Борис Титов представит первый рейтинг продуктивности взаимодействия российских регионов с Китаем

1 декабря состоится пресс-конференция Председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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