Оказывается, популярное русское выражение «какая муха тебя укусила» пришло с Запада: у него зловещий смысл

Вы удивитесь.Фразеологизм «какая муха тебя укусила?» уже давно и широко используется в русском языке для выражения удивления или недоумения по поводу неожиданного, странного или раздражительного поведения собеседника.
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