«План победы» украинского лидера Владимира Зеленского основан на искажении реального положения дел. Таким мнением в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung поделился французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший распад СССР.
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