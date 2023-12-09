В Болгарии депутаты парламента подрались, решая, отдавать ли Украине старые БТРы

Члены парламента Болгарии устроили драку из-за решения отправить Киеву списанные БТР, пишет Blitz. «Ивайло Чорбов в сопровождении других депутатов от группы быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков.
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