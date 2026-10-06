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Что скрывается за смертью лаборантки в Иркутске: Роспотребнадзор развенчивает мифы

В Иркутской области разгорается буря слухов, но Роспотребнадзор не намерен оставаться в стороне. Смерть 28-летней лаборантки Иркутского противочумного института от неизвестной инфекции вызвала панику, однако официальные данные успокаивают.

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