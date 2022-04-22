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Российским военным в Донбассе доставили письма от школьников и юнармейцев

Российским военным в Донбассе доставили письма от школьников и юнармейцев

Военнослужащим российской армии, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции, привезли письма от российских школьников и участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (Юнармия).

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