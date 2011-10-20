20 октября 2011 года был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. Почти сатирой над демократией стали сравнения жизни в Ливии во время как бы кровавого режима Каддафи и того, что происходило и происходит в этой стране после того, как на неё обрушилась демократия.