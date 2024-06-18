Жители Белгородской области поблагодарили Крым за братскую помощь

Народный фронт и жители Крыма собрали 5 тонн гуманитарного груза для жителей Белгородской области. Молодежное крыло НФ доставило её в Белгородскую область и вместе с Народным фронтом Белгорода привезли прямо в пункты временного размещения Белгородской области.