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Крымское информационное агентство

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Жители Белгородской области поблагодарили Крым за братскую помощь

Жители Белгородской области поблагодарили Крым за братскую помощь

Народный фронт и жители Крыма собрали 5 тонн гуманитарного груза для жителей Белгородской области. Молодежное крыло НФ доставило её в Белгородскую область и вместе с Народным фронтом Белгорода привезли прямо в пункты временного размещения Белгородской области.

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