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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квартальнов о 3:0 с «Амуром»: «Здорово, что Минск сыграл на ноль. Такое даже на предсезонке не получалось» 

«В прошлом году проиграли первый матч, тут большой плюс, что сейчас победили и сыграли на ноль. Это здорово, такое даже на предсезонной подготовке не получалось.

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