В девятый день Спортивных игр стран БРИКС разыграют 50 медалей

В Казани на девятый день Спортивных игр стран БРИКС разыграют 50 медалей в семи различных дисциплинах, включая плавание, художественную гимнастику, борьбу на поясах (корэш), дзюдо, фехтование, греблю на байдарках и каноэ, а также шахматы.