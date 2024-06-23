В США заявили, что РФ уничтожит американскую технику в случае большой войны

Россия благодаря опыту, полученному в спецоперации на Украине, уничтожит американскую военную технику в случае большой войны с Соединенными Штатами, заявил офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
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