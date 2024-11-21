Назван регион с самой доступной красной икрой в России

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость красной икры в октябре превысила 8 тысяч рублей за килограмм в 25 российских регионах, самая дорогая - в Крыму, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).