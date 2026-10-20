Russia’s seaborne crude exports fell to their lowest four-week average in a month after shipments from the Baltic port of Primorsk stopped for several days, according to tanker-tracking data compiled by Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым