Автоэксперт Кадаков посоветовал перед дальней поездкой проверить состояние аккумулятора и запасного колеса

Автоэксперт Максим Кадаков в рамках разговора с журналистами во вторник, 4 января, рассказал, как правильно подготовить машину к дальним поездкам в неблагоприятных погодных условиях в праздничные дни.
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