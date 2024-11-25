Убитый не успел поздравить маму: Рубик расстрелял двух саратовских мужиков за обгон

Станислав Курганский

"1. Денонсация договора с МОМ. 2. Ввести визовый режим. 3. Запрет и ликвидация всех ОПГ-диаспор, приравнивание к иноагентам. 4. Тотальная проверка получения гражданства за последние 20 лет. 5. Ввести понятие титульная нация (русские) и другие коренные народы. 6. Добавить графу национальность в паспорт РФ. 7. Запрет никабов на территории РФ. 8. Увеличить подоходный налог для мигрантов и работодателей, которые используют труд мигрантов. 9. Полный запрет на приобретение оружия для мигрантов. Провести проверку законности выданных разрешений и приобретенного оружия за последние 20 лет. 10. Ужесточение УК для мигрантов и введение смертной казни за особо тяжкие преступления. 11. Возможность выдачи гражданства мигрантам только после прохождения службы по аналогии Французского легиона. 12. Запрет на деятельность ММА-клубов. 13. Запрет нелегальных молельных домов и мечетей для мигрантов. 14. Запрет привозить семьи для трудовых мигрантов. 15. Запрет на выдачу мат. капитала мигрантам и "новороссиянам". 16. Полный запрет для работы в любых госучреждениях. 17. Проживание трудовых мигрантов отдельно от коренного населения. 18. Платная медицина и образование для мигрантов. 19. Запрет ваххабитских бород на территории РФ, признать идеологию ваххабизма экстремистской и запретить в РФ. 20. Отмена выплат любых пособий. 21. Выдача паспорта только после 10+ лет проживания в жизни в стране без административных взысканий и правонарушений. 22. Выдача паспорта только после сдачи экзамена по русскому языку и истории РФ. 23. Сбор всей биометрии, добавление информации на всех ближайших родственников в базу. 24. Депортация с пожизненным запретом на въезд за тяжкие (подозреваю, что автор имел ввиду уголовные - комм. akselnmnn) преступления (Всей семьи в полном составе) и административные нарушения (распитие спиртных напитков в неположенном месте или проезд на красный свет). 25. Выдача трудовых виз только тем, кто реально докажет свою профпригодность и "нужность" российскому социуму. 26. По приезду ставить на учёт к местному участковому. 27. Запрет на перемещение внутри страны без разрешения. 28. Медстраховка, полис, за который платит выпускающая сторона. 29. Положительный баланс на счёте въезжающего в Россию, подтверждённый выпиской из банка. 30. Взимание свободного депозита на случай необходимости погашения материального ущерба работодателю или частным лицам. 31. Медкнижка, отрицательные результаты анализов (гепатиты, половые инфекции, прививки, справка из российских псих и наркодиспансеров). 32. Перед приёмом в гражданство обязательна проверка налоговой инспекции всей семьи. 33. Всех трудовых мигрантов строго «привязывать» к работодателю с его полной финансовой ответственностью за мигранта: предоставление места проживания, полис ДМС, затраты на депортацию. Обязать работодателя выплачивать в бюджет сумму за каждого нанятого работника, которая тратится государством на инфраструктуру. 34. Обязательно прописывать в трудовом патенте специальность, по которой разрешено работать. 35. Всех детей мигрантов, которые не владеют русским языком и не учатся в школе, отправлять вместе с матерью в свою страну для получения среднего образования. 36. За любую подделку миграционных документов незамедлительная, пожизненная депортация. 37. Запрет работы для мигрантов как самозанятых, чтобы налоги приглашающей стороны или работодателя платились в полном размере как для наёмного работника по трудовому договору. 38. Обязать МВД вести отдельную статистику по преступности среди "новороссиян" из некоренных народов РФ." https://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43129023047/38-punktov-dlya-Volodina?utm_referrer=mirtesen.ru