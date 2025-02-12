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Тревожное видение: что значит, если во сне вы увидели свою смерть или смерть кого-то из близких

Тревожное видение: что значит, если во сне вы увидели свою смерть или смерть кого-то из близких

Тревожное видение: что значит, если во сне вы увидели свою смерть или смерть кого-то из близких Алёна Юрьева Сны о смерти часто вызывают тревогу, но на самом деле они символизируют нечто гораздо более глубокое, чем буквальное предзнаменование.

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