Тревожное видение: что значит, если во сне вы увидели свою смерть или смерть кого-то из близких Алёна Юрьева Сны о смерти часто вызывают тревогу, но на самом деле они символизируют нечто гораздо более глубокое, чем буквальное предзнаменование.