Потенциал Днепровской флотилии Украины

Автор уже ранее писал про хронику потерь украинского флота на Черном море. С тех пор был потоплен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» и определенное количество катеров, однако часть украинского флота сохранилась.
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