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Какие лекарства подорожали в Казахстане

Какие лекарства подорожали в Казахстане

Фармацевтические препараты подорожали на 12% за год, передает inAlmaty.kz со ссылкой на energyprom. Как сообщили аналитики, в мае текущего года цены на фармацевтические препараты выросли в годовой динамике на 11,5%.

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