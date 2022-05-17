Александр Лукашенко попал в санкционный список Новой Зеландии

Правительство Новой Зеландии ввело новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Под ограничения попали ряд физических лиц, предприятий и президент страны Александр Лукашенко, заявила министр иностранных дел островного государства Нанаия Махута.
Правительство Новой Зеландии ввело новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Под ограничения попали ряд физических лиц, предприятий и президент страны Александр Лукашенко, заявила министр иностранных дел островного государства Нанаия Махута.
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