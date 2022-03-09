Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотиков

Следователями ОМВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств.
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