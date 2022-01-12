Как сделать электрику самой безопасной

Уходя из дома, я не думаю о "забытом утюге" и не выключенных электроприборах. Хоть электрика у меня в квартире сделана с грубыми ошибками, которые теперь очень сложно исправить, я почти уверен, что пока никого нет дома, ничего плохого не случится.