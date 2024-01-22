Мишустин организует «кузницу кадров» в российских школах

Власти РФ внесли изменения в систему профориентации молодежи. До 2030 года планируется внедрить школы в систему профессиональной подготовки, тем самым превратив их в первую ступень «кузницы кадров» для укрепления технологического суверенитета страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии