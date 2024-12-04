Интервьюер из Соединённых Штатов Америки Такер Карлсон проинформировал о том, что ему не удалось взять интервью у лидера киевского режима Владимира Зеленского из-за вмешательства дипломатической мисси Вашингтона на Украине.
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