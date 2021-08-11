Заявки на подключение домов к газу подали более тысячи уссурийцев

Более 4,5 тысяч заявок на подключение частных домов к "голубому топливу" собрали в Приморском крае. Больше всего желающих провести газ к 2023 году оказалось в Артеме и в Уссурийске, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.