Заявки на подключение домов к газу подали более тысячи уссурийцев

Более 4,5 тысяч заявок на подключение частных домов к "голубому топливу" собрали в Приморском крае. Больше всего желающих провести газ к 2023 году оказалось в Артеме и в Уссурийске, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
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