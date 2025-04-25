Житель ЯНАО обнаружил опасных насекомых после прогулки

В Ямало-Ненецком автономном округе местные жители начали сообщать о появлении клещей. С наступлением теплой погоды участились случаи обнаружения этих насекомых на домашних животных, что вызывает беспокойство у владельцев.
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