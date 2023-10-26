Параскеву Пятницу отмечают 27 октября: категорические запреты дня, которые отпугивают удачу Марина ОнегинаСегодня, 27 октября, отмечается особый праздник, известный как Параскева Пятница.
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