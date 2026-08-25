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Чемпионат Испании. «Валенсия» против «Бетиса», «Реал» примет «Сосьедад» в среду, «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в четверг

« Валенсия » сыграет с « Бетисом » в перенесенном матче первого тура Ла Лиги во вторник. В среду « Реал » примет « Сосьедад » Арсена Захаряна.

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