Мошенники применяют новую схему обмана родителей школьников

Перед началом учебного года Роскачество сообщило о распространении новой схемы обмана, нацеленной на родителей учеников школ.
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