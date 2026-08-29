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Примечания

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Мошенники применяют новую схему обмана родителей школьников

Мошенники применяют новую схему обмана родителей школьников

Перед началом учебного года Роскачество сообщило о распространении новой схемы обмана, нацеленной на родителей учеников школ.

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