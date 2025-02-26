WSJ: Макрон надавил на Трампа в вопросе поддержки военных на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон надавил на американского лидера Дональда Трампа в вопросе оказания военной поддержки французским и британским солдатам, которых планируется разместить на территории Украины после заключения мирного соглашения.
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